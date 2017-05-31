В Тольятти грабитель затянул на шее пенсионера шнурок от обуви и отобрал сотовый телефон и деньги
31 мая 2017 15:22
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В дежурную часть Тольятти за помощью обратился местный пенсионер. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что около детской многопрофильной больницы в Центральном районе города, на него напал неизвестный. Злоумышленник, используя шнурок от обуви в качестве оружия удушения, похитил у потерпевшего сотовый телефон и деньги.
По указанному в сообщении адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Со слов потерпевшего сотрудники полиции составили список примет нападавшего и проверили на причастность к данному преступлению лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали грабителя. Им оказался житель Автозаводского района 1993 года рождения. По данным правоохранителей, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Похищенное средство связи возвращено законному владельцу, а деньги потрачены подозреваемым на спиртное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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