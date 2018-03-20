В Тольятти грабитель с чулком на голове и с пистолетом в руках похитил из магазина пачку сигарет
20 марта 2018 21:39
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Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли необходимые вещественные доказательства, просмотрели запись с камеры видеонаблюдения.
Потерпевшая сообщила полицейским, что в помещение торговой точки зашел мужчина с надетым чулком на голову и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал передать ему деньги. Продолжая угрожать, он зашел за прилавок и, оттолкнув продавщицу, взял с витрины пачку сигарет.
Нападавший попытался открыть кассовый аппарат, в котором находились 15 тысяч рублей, но после нескольких неудачных попыток, не завладев выручкой, скрылся с места преступления.
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информацию о том, что совершить преступление мог ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Тольятти 1993 года рождения. В результате проведенной проверки данный факт подтвердился. Оперативники установили его место нахождения и задержали. Молодой человек пояснил полицейским, что пистолет был игрушечный.
Сотрудники органов внутренних дел проверяют его причастность к иным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Видео здесь.
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