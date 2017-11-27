В Тольятти грабитель отобрал у женщины сумку применив электрошокер

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По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибыв на место, полицейские установили, что женщина 1966 года рождения получила в сберегательной кассе деньги и пошла в магазин. Сделав покупки, потерпевшая направилась домой, и в арке ее дома на нее напал злоумышленник.По статье «Разбой» возбудили уголовное дело. В результате проведенной работы к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к нападению может быть причастен житель Тольятти 1984 года рождения. Оперативники задержали его. Выяснилось, что следить за своей жертвой он начал от отделения банка, предположив, что у женщины может находиться значительная сумма денег. Свою вину в произошедшем мужчина признал полностью.Паспорт, похищенный у потерпевшей, в настоящее время изъят и возвращен владелице. Установлено, что деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: bloknot.ru