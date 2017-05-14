В Тольятти грабитель отобрал у студента портфель с деньгами

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Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до происшествия, молодой человек отдыхал с друзьями в кафе, где щедро расплачивался. Этим он и привлек внимание посетителей увеселительного заведения. Опросив работников и гостей кафе, правоохранители установили по описанию предполагаемого преступника. На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, за совершение преступления, был задержан ранее судимый за вымогательство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 22 летний местный житель. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что деньги он потратил, а портфель выбросил.В настоящее время в отношении подозреваемого по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.