В Тольятти гостья избила хозяйку квартиры во время пьяного конфликта

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По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Со слов пострадавшей, она совместно со своей знакомой употребляла спиртные напитки. Между двумя женщинами возник конфликт, в результате которого гостья нанесла хозяйке квартиры ногой удары по животу, чем причинила тяжкий вред здоровью.Во время опроса потерпевшая сообщила правоохранителям данные своей обидчицы. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю подозреваемую на рабочем месте - в одном из салонов красоты. Она призналась полицейским в содеянном, свои действия в адрес потерпевшей объяснила алкогольным опьянением.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.