В Тольятти госпитализирован с травмами головы водитель «BMW-320» после того, как автомобиль врезался в опору трубопровода
13 августа 2018 15:11
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Одно из ДТП произошло вечером в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 12 августа в 19:30, водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной «BMW-320», двигался по улице Ларина, со стороны улицы Базовой.
По предварительной информации полицейских, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на опору трубопровода, расположенную слева по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал водитель автомашины, 30-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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