В Тольятти горели бокс и автомобиль
26 апреля 2017 10:48
145
Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Вечером 25 апреля по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, б-р 50 лет Октября, произошел пожар.
Горели бокс и транспортное средство на площади 30 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 апреля 2017 11:43
Помещение автомойки опечатано, наложены пломбы. Закон
143
25 апреля 2017 20:06
Она привязывала 9-летнего ребенка на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться. Закон
421
25 апреля 2017 19:40
Являясь лидером и организатором экстремистского сообщества, он привлек в организацию не менее 10 новых участников. Закон
521
25 апреля 2017 11:31
Об этом сообщает сайт ведомства. Закон
251
24 апреля 2017 19:33
Закон
771
24 апреля 2017 16:17
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2... Закон
239
24 апреля 2017 15:55
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении. Закон
258
Происшествия
26 апреля 2017 14:23
В дежурную часть Самары из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью двух молодых людей 1990 и 1991 годов рождения. Врачи диагностировали... Происшествия
141
26 апреля 2017 13:44
Врачи приняли решение о госпитализации ребенка. Происшествия
100
26 апреля 2017 13:36
На этом настаивает Следственный Комитет. Происшествия
142
Криминал
26 апреля 2017 12:53
Оба они попали в больницу. Криминал
406
26 апреля 2017 12:17
Ранее преступник и жертва были знакомы. Криминал
220
26 апреля 2017 12:00
Нарушителю грозит административный штраф в размере до 10 000 рублей. Криминал
125
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
671
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
924
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1112
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2486
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1449
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6215
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
357
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
815
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2031
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3055
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3136
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12078
Мероприятия