В Тольятти горели бокс и автомобиль

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Вечером 25 апреля по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, б-р 50 лет Октября, произошел пожар.Горели бокс и транспортное средство на площади 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.