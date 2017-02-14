В Тольятти горела иномарка, подозревают поджог

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В ночь с 13 на 14 февраля в 2 квартале Автозаводского района произошло возгорание автомобиля.СанЙонг был припаркован около дома 19 по бульвару Кулибина. Около 4 утра на пульт дежурного службы пожаротушения города поступило сообщение о о том, что горит корейская легковушка.На место прибыли сотрудники 11 пожарной части. Возгорание было быстро устранено.У автомобиля было повреждено лобовое стекло, панель и передний бампер.Предположительно причиной возгорания стал поджог, сообщают в группе «Происшествия Тольятти».