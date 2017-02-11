В Тольятти годовалый мальчик застрял между батареей и диваном и получил серьезные ожоги, пока мать принимала душ

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Женщина рассказала, что оставила ребенка без присмотра всего на 15-20 минут, а потом обнаружила у него травмы. Правоохранители же считают, что мальчик получил ожоги из-за более длительного контакта с батареей.Как рассказала женщина соцработникам, инцидент произошел вечером 25 января. Примерно в 21:00 она ушла в ванную комнату принять душ. Ребенка мать уложила спать на диване. За те 15-20 минут, что ее не было, малыш сполз к батарее и застрял между ней и диваном. Когда женщина вернулась в спальню, то увидела, что сын получил ожоги. Но обращаться к медикам она не стала. Ожоги женщина обработала тем, что было в аптечке.На следующий день к семье зашла соседка, которая позже вызвала полицию. Правоохранители и сотрудники скорой помощи подтвердили, что ребенок имеет телесные повреждения, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи.У малыша диагностировали ожог третьей степени нижних конечностей, а также половых органов.Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности».Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.