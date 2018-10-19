В Тольятти экстренно эвакуировали учеников лицея из-за чёрного кейса
19 октября 2018 16:35
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Экстренные службы города прибыли на место предполагаемого ЧП спустя считанные минуты.
Учащиеся младших классов были эвакуированы в ближайший детский сад. Старшеклассников также отвели на безопасное расстояние от лицея.
Позже выяснилось, что черный кейс опасности не представлял.
В чемодане находился музыкальный инструмент - кларнет.
Фото: соцсети
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