В Тольятти две недели ищут 13-летнего мальчика

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В Тольятти продолжаются поиски Сергея Грачева. Мальчик 2004 года рождения еще 27 июля ушел из дома, расположенного в Комсомольском районе. До настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы Сергея Грачева: на вид 13 лет, рост 160 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одет: кепка камуфляжного цвета, футболка синего цвета, брюки камуфляжного цвета, кеды черного цвета. С собой: рюкзак черного цвета.«Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: ОУР 8(8482) 93-47-50, 891712238347; ОДЧ 8(8482)24-50-02; 8(937)668-27-07; 8(929)714-59-81; 102 или 02», - говорится в сообщении группы «Волонтеры г. Тольятти».