Я нашел ошибку
Главные новости: 
На гала-концерте будут показаны лучшие творческие номера, представленные за время проведения конкурсных концертных мероприятий, а также пройдет награждение победителей фестиваля.
В Самаре в ДК «Современник» пройдет гала-концерт городского студенческого фестиваля «Веснушка - 2017»
«Ночной патруль» помог задержать нарушителя.
В Сызрани пьяный водитель "пятерки" пытался скрыться от сотрудников ДПС
Возбуждено уголовное дело по статье
В Тольятти два молодых человека избили 44-летнего посетителя ночного клуба
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Кинеле гость из Астраханской области похитил из магазина трехлитровую банку с фисташками и пачку чипсов
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с мешком краденых аккумуляторов
Самарская область сегодня находится в числе лидеров по количеству выявленных незаконных свалок среди регионов Российской Федерации.
Активисты ОНФ при участии депутата Госдумы Владимира Гутенева очистили Самару от несанкционированной свалки
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
Оказалось его специально свалили рабочие.
На стройке в жилом комплексе «Новая Самара» рухнул кран
сегодня  Вторник, 25 апреля, 18:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/04:
USD 56.08
-0.15
EUR 60.85
0.53
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти два молодых человека избили 44-летнего посетителя ночного клуба

25 апреля 2017 17:42
88
Возбуждено уголовное дело по статье
В дежурную часть Тольятти поступило сообщение о том, что у одного из местных ночных клубов двое неизвестных избили посетителя. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 44-летний тольяттинец, отдыхавший в развлекательном заведении вместе с друзьями, ненадолго вышел из здания, чтобы покурить. На улице у мужчины возник конфликт с двумя посетителями клуба, в результате которого молодые мужчины - 22-х и 23-х лет - нанесли ему многочисленные удары руками и ногами, после чего скрылись. Крики и просьбы о помощи услышали гости заведения, которые, выбежав из здания, позвонили в полицию и вызвали пострадавшему скорую помощь. С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции молодые люди были задержаны. Ими оказались двое безработных местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 апреля 2017  11:31
Судебными приставами ограничено в праве выезда за пределы РФ свыше 15 тысяч должников из Самарской области
Судебными приставами ограничено в праве выезда за пределы РФ свыше 15 тысяч должников из Самарской области
Об этом сообщает сайт ведомства. Закон
182
24 апреля 2017  19:33
Михаил Матвеев оштрафован на 30 тысяч рублей за проведение марша пенсионеров
Михаил Матвеев оштрафован на 30 тысяч рублей за проведение марша пенсионеров
  Закон
670
24 апреля 2017  16:17
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, денежные средства в размере 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.
Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1, обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2... Закон
222
24 апреля 2017  15:55
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении.
В Жигулевске мужчина сдал арестованный автомобиль КАМАЗ на металлолом и написал заявление об угоне
 Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении.  Закон
237
23 апреля 2017  11:14
На Красной Глинке в Самаре незаконно торговали алкоголем
На Красной Глинке в Самаре незаконно торговали алкоголем
У хозяина не было лицензии. Закон
242
22 апреля 2017  14:45
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В Самарской области на водителя «BMW 525D», по вине которого погиб пассажир автомобиля, заведено уголовное дело
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.  Закон
414
21 апреля 2017  23:13
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.
Самарское УФАС оштрафовало компанию Сергея Шатило на 26 миллионов 338 тысяч рублей
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах.   Закон
410
Весь список
Происшествия
25 апреля 2017  17:59
«Ночной патруль» помог задержать нарушителя.
В Сызрани пьяный водитель "пятерки" пытался скрыться от сотрудников ДПС
«Ночной патруль» помог задержать нарушителя.   Происшествия
44
25 апреля 2017  17:42
Возбуждено уголовное дело по статье
В Тольятти два молодых человека избили 44-летнего посетителя ночного клуба
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".  Происшествия
85
25 апреля 2017  17:26
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Кинеле гость из Астраханской области похитил из магазина трехлитровую банку с фисташками и пачку чипсов
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».  Происшествия
73
Весь список
Криминал
25 апреля 2017  13:15
В Ставропольском районе муж выстрелил в жену
В Ставропольском районе муж выстрелил в жену
В доме нашли автомат и ружье. Криминал
130
25 апреля 2017  10:50
В Самаре преподавателя вуза оштрафовали на 150 тысяч за взятки
В Самаре преподавателя вуза оштрафовали на 150 тысяч за взятки
Он получал деньги за ответы на контрольные работы и экзаменационные тесты по одной из учебных дисциплин. Криминал
517
25 апреля 2017  09:26
Тольяттинец заплатит штраф за продажу алкоголя без лицензии
Тольяттинец заплатит штраф за продажу алкоголя без лицензии
Спиртное из продажи изъяли. Криминал
147
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
649
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
899
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1097
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2473
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1445
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6206
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
343
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
812
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2029
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3048
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3125
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12072
Весь список

Мероприятия
Активисты ОНФ при участии депутата Госдумы Владимира Гутенева очистили Самару от несанкционированной свалки
В Самарской области пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День призывника»
В Самаре проведут рейд по детским креслам
Весь список
Популярное
за сегодня

Если в квартире никто не прописан, платить за водоснабжение всё равно придётся

911

В Самаре преподавателя вуза оштрафовали на 150 тысяч за взятки

517

На стройке в жилом комплексе «Новая Самара» рухнул кран

384
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

4707

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2704

В Самаре под колесами маневрового тепловоза мужчине отрезало голову

2476
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда