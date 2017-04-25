В Тольятти два молодых человека избили 44-летнего посетителя ночного клуба

88

Сотрудники уголовного розыска установили, что 44-летний тольяттинец, отдыхавший в развлекательном заведении вместе с друзьями, ненадолго вышел из здания, чтобы покурить. На улице у мужчины возник конфликт с двумя посетителями клуба, в результате которого молодые мужчины - 22-х и 23-х лет - нанесли ему многочисленные удары руками и ногами, после чего скрылись. Крики и просьбы о помощи услышали гости заведения, которые, выбежав из здания, позвонили в полицию и вызвали пострадавшему скорую помощь. С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции молодые люди были задержаны. Ими оказались двое безработных местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.