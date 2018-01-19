В Тольятти два малыша отравились бытовой химией

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В одном семье годовалый мальчик попробовал чистящее средство для кухонных плит, а в другой двухлетний выпил чистящего средства для пола. Родители вызвали Скорую помощь, в обоих случаях дети были доставлены в Детскую многопрофильную больницу №1.