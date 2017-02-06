В Тольятти девушка взяла с полки стеллажа в магазине товар и скрылась не заплатив

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О произошедшем работники магазина сразу же сообщили в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыл ближайший экипаж сотрудников вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии. Стражи правопорядка вместе с работницей магазина, запомнившей приметы подозреваемой, начали отрабатывать расположенные рядом кварталы. Через некоторое время женщина заявила, что видит злоумышленницу – та шла по тротуару, держа в руках похищенный из магазина товар.Девушку 1993 года рождения задержали. Как выяснили полицейские, она нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Товар изъят и возвращен в магазин. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.