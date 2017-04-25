В Тольятти девушка украла из ТЦ две бутылки виски, "чтобы попробовать"
25 апреля 2017 14:46
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При просмотре записей с камер внутреннего видеонаблюдения сотрудник магазина увидел, как одна из покупательниц похитила из торгового зала две бутылки виски. Представитель супермаркета обратился за помощью к сотрудникам полиции.
Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка осмотрели место преступления, опросили посетителей и персонал торговой точки с целью установления свидетелей произошедшего и составили список примет подозреваемой. Ориентировка на предполагаемую злоумышленницу была направлена всем патрульным экипажам.
Экипаж Отдела ГИБДД Тольятти, находясь на маршруте патрулирования недалеко от места преступления, заметил девушку, подходившую под описание предполагаемой злоумышленницы. Сотрудники органов внутренних дел задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Во время опроса женщина призналась в содеянном правонарушении и пояснила, что похитила алкоголь для себя, чтобы попробовать. Однако, не успела этого сделать. По данным правоохранителей 21-летняя подозреваемая не имеет постоянного заработка. Похищенный алкоголь был возвращен владельцу.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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