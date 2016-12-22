В Тольятти девушка,пытаясь попасть на прием к врачу-педиатру, устроила драку в очереди и нагрубила медику
22 декабря 2016 16:45
471
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку, по результатам которой к административной ответственности была привлечена жительница Комсомольского района.
9 сентября 2016 года в Тольяттинской городской поликлинике № 4 на прием к врачу-педиатру пыталась без предварительной записи попасть 20-летняя безработная девушка. 6 человек, которые предварительно записались на прием и ожидали своей очереди, не дали ей этого сделать. Произошел конфликт с криками и дракой.
На шум вышла 57-летняя врач, которая попыталась успокоить девушку. Та в ответ обругала врача матом. Сотрудница медицинского учреждения обратилась в прокуратуру с заявлением о привлечении девушки к административной ответственности. Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление. Мировой судья назначил девушке штраф в размере 1 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило, сообщает citytraffic.ru.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 декабря 2016 20:19
С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи. Закон
109
22 декабря 2016 15:21
31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч... Закон
135
22 декабря 2016 15:14
В ходе совместного распития спиртного, он кухонным ножом нанес 63-летней женщине удар в область груди, от которого та скончалась на месте происшествия. Закон
132
22 декабря 2016 14:53
В связи с массовым отравлением людей в Иркутске правоохранители проверили за ночь более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости,... Закон
149
22 декабря 2016 10:45
Она была обязана выплатить в доход государства 90 тысяч рублей. . Закон
143
22 декабря 2016 10:15
Возбуждено уголовное дело. Закон
128
21 декабря 2016 20:05
Полицейский получил от мужчины 50 тысяч рублей (взятку) за отказ в возбуждении против него уголовного дела за кражу денег с банковской карты женщины. Закон
359
Происшествия
22 декабря 2016 22:43
Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники. Происшествия
66
22 декабря 2016 22:33
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Происшествия
60
22 декабря 2016 16:45
Девушка хотела пройти на прием без очереди. Происшествия
464
Криминал
22 декабря 2016 13:59
Для своих целей они оборудовали целую лабораторию. Криминал
129
22 декабря 2016 12:25
Предъявлено обвинение подозреваемым в нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина. Криминал
177
22 декабря 2016 11:54
Устанавливают канал поставки наркотика. Криминал
114
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
1458
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
697
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
940
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
677
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
820
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
693
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
778
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1944
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1603
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10365
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8532
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5269
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают