В Тольятти девочка-подросток попала под колеса

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Авария произошла 22 мая в 20:15 на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе города Тольятти. 47-летний водитель автомобиля «Renault Logan» (стаж - 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Ворошилова. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2002 года рождения, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.