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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти четырехлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил

18 мая 2017 12:55
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В Тольятти четырехлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил
После падения мальчик был в сознании.

Вечером в среду, 17 мая, в Тольятти в результате несчастного случая пострадал ребенок. Четырехлетний мальчик получил травмы в результате падения с высоты на улице Ленина.

– Предположительно, ребенок упал с восьмого этажа. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. У мальчика диагностировали множественные травмы, в том числе тупую травму живота и черепно-мозговую травму. Он был в сознании, – рассказал 63.ru источник в оперативных структурах города.

Пострадавшего на "скорой" отвезли в больницу.
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Комментарии



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