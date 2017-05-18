В Тольятти четырехлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил
18 мая 2017 12:55
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Вечером в среду, 17 мая, в Тольятти в результате несчастного случая пострадал ребенок. Четырехлетний мальчик получил травмы в результате падения с высоты на улице Ленина.
– Предположительно, ребенок упал с восьмого этажа. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. У мальчика диагностировали множественные травмы, в том числе тупую травму живота и черепно-мозговую травму. Он был в сознании, – рассказал 63.ru источник в оперативных структурах города.
Пострадавшего на "скорой" отвезли в больницу.
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