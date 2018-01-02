В Тольятти бомж ограбил собутыльника

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Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что предполагаемый грабитель – мужчина 1989 года рождения. Данный гражданин ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Установить местонахождение подозреваемого было непросто: по данным полиции, мужчина не имел определенного места жительства и вел асоциальный образ жизни.В ходе работы над поступившим заявлением сотрудники полиции подготовили и распространили ориентировку на подозреваемого и похищенное имущество. Благодаря своевременному доведению оперативной информации до личного состава отдела полиции, во время ежедневного обхода участковым административного участка, предполагаемый злоумышленник был задержан. В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что он распивал спиртные напитки с потерпевшим у него дома. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры находился в состоянии сильного опьянения и не мог оказать сопротивление, подозреваемый похитил имущество, а затем скрылся.В настоящее время сотрудник полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.