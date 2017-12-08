В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043
8 декабря 2017 13:07
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Вечером 7 декабря в Тольятти произошло ДТП. Женщина 1971 года рождения, управляя автомашиной Лада Калина, двигалась по Обводному шоссе со стороны Санчелеевского шоссе. По предварительной информации полицейских, на регулируемом перекрестке Обводного шоссе – Хрящевское шоссе, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, водитель не предоставила преимущество в движении транспортному средству, пользующимся преимуществом, в результате чего допустила столкновение с автомашиной ВАЗ-21043. В результате ДТП пострадала 46-летняя водитель автомашины Лада Калина, женщина получила травмы спины. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
В целом за 7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 19 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало трое несовершеннолетних. Погибло три человека, сообщает облМВД.
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Комментарии
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7 декабря 2017 16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации. Закон
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6 декабря 2017 20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов. Закон
466
6 декабря 2017 11:48
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
278
5 декабря 2017 15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
192
5 декабря 2017 15:16
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием. Закон
269
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
452
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
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Происшествия
8 декабря 2017 14:02
Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма. Происшествия
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8 декабря 2017 13:50
Также госпитализирован один из водителей. Происшествия
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8 декабря 2017 13:07
Она получила травмы спины. Происшествия
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Криминал
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