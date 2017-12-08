В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043

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Вечером 7 декабря в Тольятти произошло ДТП. Женщина 1971 года рождения, управляя автомашиной Лада Калина, двигалась по Обводному шоссе со стороны Санчелеевского шоссе. По предварительной информации полицейских, на регулируемом перекрестке Обводного шоссе – Хрящевское шоссе, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, водитель не предоставила преимущество в движении транспортному средству, пользующимся преимуществом, в результате чего допустила столкновение с автомашиной ВАЗ-21043. В результате ДТП пострадала 46-летняя водитель автомашины Лада Калина, женщина получила травмы спины. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.В целом за 7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 19 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало трое несовершеннолетних. Погибло три человека, сообщает облМВД.