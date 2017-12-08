В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043

Я нашел ошибку
Главные новости: 
После завершения мероприятия сотрудники полиции и местные жители запустили в небо белые воздушные шары, как символ надежды и веры в светлое будущее.
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары.
В Самарской филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя Россия», посвященный 85-летнему юбилею Владимира Ощепкова
Основной владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при производстве пайков для военных и силовиков.
«Военторг» закупит 7,5 тыс. новогодних подарков у Барышского мясокомбината
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Большой юридический диктант впервые пройдет на всей территории России и станет для каждого прекрасной возможностью оценить свой уровень правовой грамотности.
Самарский университет приглашает школьников 9-11 классов, их родителей и студентов на юридический диктант
Первые уроки испанского языка для начинающих провели носители языка Хосе Луис Треболь Монтехано и Себастьян Ереван Родригез Перез.
Самарские волонтеры проходят уроки испанского языка
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма.
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки
Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре Основные причины, по которым строительство пока не может быть завершено – отсутствие ряда разрешительной документации.
Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре
сегодня  Пятница, 8 декабря, 15:57
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 59.29
0.36
EUR 69.93
0.22
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043

8 декабря 2017 13:07
97
В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043 Она получила травмы спины.
Она получила травмы спины.

Вечером 7 декабря в Тольятти произошло ДТП.  Женщина 1971 года рождения, управляя автомашиной Лада Калина, двигалась по Обводному шоссе со стороны Санчелеевского шоссе. По предварительной информации полицейских, на регулируемом перекрестке Обводного шоссе – Хрящевское шоссе, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, водитель не предоставила преимущество в движении транспортному средству, пользующимся преимуществом, в результате чего допустила столкновение с автомашиной ВАЗ-21043. В результате ДТП пострадала 46-летняя водитель автомашины Лада Калина, женщина получила травмы спины. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В целом за 7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 19 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало трое несовершеннолетних. Погибло три человека, сообщает облМВД.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 декабря 2017  16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.   Закон
423
6 декабря 2017  20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.  Закон
466
6 декабря 2017  11:48
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией Об этом сообщает прокуратура города.
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
278
5 декабря 2017  15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей.
В Самарской области члены избирательной комиссии предстанут перед судом за "фальсификацию итогов голосования"
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
192
5 декабря 2017  15:16
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.
В Самаре в одной из квартир обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы, начата доследственная проверка
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.  Закон
269
1 декабря 2017  20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.
Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального 3 декабря
 Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.  Закон
452
1 декабря 2017  17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение совершаемых им и друг
Самарца задержали в кафе при передаче полицейскому взятки в 500 тысяч рублей
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1378
Весь список
Происшествия
8 декабря 2017  14:02
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма.
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки
Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма. Происшествия
194
8 декабря 2017  13:50
В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка Также госпитализирован один из водителей.
В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка
Также госпитализирован один из водителей. Происшествия
104
8 декабря 2017  13:07
В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043 Она получила травмы спины.
В Тольятти автомобилистка на Лада Калина врезалась в ВАЗ-21043
Она получила травмы спины. Происшествия
96
Весь список
Криминал
8 декабря 2017  13:20
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее Задержан безработный житель города.
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее
Задержан безработный житель города. Криминал
94
8 декабря 2017  10:43
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах Пожар тушили 22 человека.
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах
Пожар тушили 22 человека. Криминал
135
7 декабря 2017  12:26
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир.
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников
Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир. Криминал
188
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5434
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1984
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8885
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2657
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10376
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2420
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1636
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1998
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1889
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1590
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3219
Весь список

Мероприятия
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Сказки для зверей прозвучат в Самарской областной библиотеке
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1187

Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

434

Ыну несдобровать: Южная Корея выделила деньги на ликвидацию северокорейского лидера

365
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2204

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

1985

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1889
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда