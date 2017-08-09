В Тольятти автобус ПАЗ врезался в световую опору, водитель умер

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Авария произошла сегодня, 9 августа, утром на улице Северной в Автозаводском районе города Тольятти. Мужчина 1959 года рождения, управляя пассажирским автобусом «ПАЗ», двигался со стороны улицы Цеховой в направлении улицы Борковской. По предварительной версии полицейских, в пути следования водитель допустил съезд в кювет с последующим наездом на световую опору.Прибывшие медики констатировали смерть водителя. В результате ДТП четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Причину смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.