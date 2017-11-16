В Тольятти автобус ПАЗ въехал в маршрутку на светофоре

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В пути следования водитель не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося на запрещающий сигнал светофора маршрутного автобуса «Fiat », под управлением мужчины 1961 года рождения, и столкнулся с ним.В результате ДТП водитель иностранного транспортного средства получил травмы и обратился к медицинским работникам. После оказания помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.