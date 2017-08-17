В Тольятти адвоката из Краснодарского края уличили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, оконченному производством следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, по обвинению адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.Судебном следствием установлено, что подсудимый, являясь адвокатом Адвокатской палаты Краснодарского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя 12.11.2016 автомобилем «Citroen C4» и будучи остановленным сотрудниками ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При этом в 2015 году он решением мирового судьи судебного участка № 98 Хостинского района г. Сочи Краснодарского края был привлечен к административной ответственности и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводской районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.