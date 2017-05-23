В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

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В ходе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с опасными веществами, в результате чего допущен пролив химического вещества «фенол» в почву.Материалы проверки прокурор города направил в Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти, по результатам процессуальной проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды».Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.