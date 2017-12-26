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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти Fiat Ducato врезался в Ладу, а та в пешеходное ограждение

26 декабря 2017 11:58
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В Тольятти Fiat Ducato врезался в Ладу, а та в пешеходное ограждение Пострадала девушка - водитель второй машины.
Пострадала девушка - водитель второй машины.

В Тольятти вечером 25 декабря произошло ДТП. Мужчина 1972 года рождения, управляя автомашиной Fiat Ducato, двигался по улице Революционной со стороны улицы Фрунзе. По предварительной информации полицейских, на регулируемом перекрестке улицы Революционной и Ленинского проспекта, водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной Лада Приора, которая в дальнейшем наехала на пешеходное ограждение. В результате ДТП пострадал 24-летняя девушка, управлявшая автомашиной Лада, она была госпитализирована с различными травмами.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

В целом за 25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 20 ДТП. При этом 24 человека получили ранения различной степени тяжести, пострадало один несовершеннолетний. Погибло двое человек, сообщает облМВД.
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Комментарии



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