В Тольятти, ночью, мужчина попал под колеса «Хёндэ» на переходе

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В районе дома № 78 по ул. 40 лет Победы допустил наезд на пешехода 1964 года рождения который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход пострадал и был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области