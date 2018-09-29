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В Тольятти, ночью, молодой человек погиб, допустив на высокой скорости опрокидывание мотоцикла

29 сентября 2018 15:52
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В мае 2017 года мотолюбитель был лишён права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на срок 18 месяцев.
29 сентября в 00:30 минут водитель 1993 года рождения, управляя мотоциклом Хонда, двигался по улице Ворошилова в направлении улицы Свердлова. Не выбрав безопасную скорость, он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП мотолюбитель получил смертельные травмы.

В мае 2017 года мотолюбитель был лишён права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на срок 18 месяцев.

Кроме того, мотоциклист не имел права управления соответствующей категории на управление мототранспортом, документы на транспортное средство и полюс обязательного страхования автогражданской ответственности отсутствовали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области 
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