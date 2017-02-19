В Тольятти, на остановке, маршрутное такси насмерть задавило женщину, упавшую под колеса

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В сообщениях говорится, что на улице Дзержинского у дома №10, на остановке транспорта, маршрутное такси совершило наезд на женщину, которая скончалась от полученных травм. По словам водителя маршрутки, он просто не заметил женщину, так как, начиная выезжать с остановки, посмотрел в левое зеркало, но в этот самый момент несчастная неожиданно вышла справа.«Водитель выезжал с остановочного пункта, не набрав скорость. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте! Оступилась, упала и оказалась под колёсами. Вины водителя здесь как таковой нет. При всём желании никак не увидеть, что под колёсами автомобиля! Пешеходные переходы для чего существуют?! Люди, не поленитесь, переходите дорогу в положенном месте!», - комментируют обстоятельства дорожного инцидента.Фото Алексея Евсеева