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По словам водителя маршрутки, он просто не заметил женщину, так как, начиная выезжать с остановки, посмотрел в левое зеркало, но в этот самый момент несчастная неожиданно вышла справа.
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В Тольятти, на остановке, маршрутное такси насмерть задавило женщину, упавшую под колеса

19 февраля 2017 14:12
245
По словам водителя маршрутки, он просто не заметил женщину, так как, начиная выезжать с остановки, посмотрел в левое зеркало, но в этот самый момент несчастная неожиданно вышла справа.
Как пишет  TLTgorod, о ДТП со смертельным исходом в Тольятти сообщают пользователи паблика "Автостолица".

В сообщениях говорится, что на улице Дзержинского у дома №10, на остановке транспорта, маршрутное такси совершило наезд на женщину, которая скончалась от полученных травм. По словам водителя маршрутки, он просто не заметил женщину, так как, начиная выезжать с остановки, посмотрел в левое зеркало, но в этот самый момент несчастная неожиданно вышла справа.

«Водитель выезжал с остановочного пункта, не набрав скорость. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте! Оступилась, упала и оказалась под колёсами. Вины водителя здесь как таковой нет. При всём желании никак не увидеть, что под колёсами автомобиля! Пешеходные переходы для чего существуют?! Люди, не поленитесь, переходите дорогу в положенном месте!», - комментируют обстоятельства дорожного инцидента.

Фото Алексея Евсеева

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