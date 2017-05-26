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В Тольятти директор ООО "Никола-Мастер" заплатит 50 тысяч рублей штрафа, за ремонт оружия без документов

26 мая 2017 22:08
87
Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.
Директор одной из оружейных мастерских Тольятти оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия.

Как сообщает tltnews.ru со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района Тольятти, согласно законодательству при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владельцу необходимо получить соответствующее направление в отделе лицензионно-разрешительной работы. Без такого документа прием оружия в мастерскую недопустим.

В ходе проверки оружейной мастерской "Никола-Мастер", обнаружены шесть единиц гражданского оружия без сопутствующих направлений. Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.

В отношении директора ООО "Никола-Мастер" и самого юридического лица прокуратурой района возбуждено два дела об административных правонарушениях. Директор мастерской оштрафован на 50 тысяч рублей, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Фото    newsregions.ru 
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Комментарии



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