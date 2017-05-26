В Тольятти директор ООО "Никола-Мастер" заплатит 50 тысяч рублей штрафа, за ремонт оружия без документов
26 мая 2017 22:08
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Как сообщает tltnews.ru со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района Тольятти, согласно законодательству при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владельцу необходимо получить соответствующее направление в отделе лицензионно-разрешительной работы. Без такого документа прием оружия в мастерскую недопустим.
В ходе проверки оружейной мастерской "Никола-Мастер", обнаружены шесть единиц гражданского оружия без сопутствующих направлений. Кроме того, в мастерской отсутствовали стальные решетки на вентиляционных люках и усиление стальным профилем входной двери.
В отношении директора ООО "Никола-Мастер" и самого юридического лица прокуратурой района возбуждено два дела об административных правонарушениях. Директор мастерской оштрафован на 50 тысяч рублей, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.
Фото newsregions.ru
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