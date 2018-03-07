В Тольятти 9 спасателей тушили пожар в квартире на улице Мира

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Горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 14:18, пожар ликвидирован в 14:22.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС