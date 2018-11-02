В Тольятти 16-летний водитель на "восьмерке" нарушил ПДД и врезался в столб

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Одно из ДТП произошло в 00:55 в Тольятти. 16-летний водитель (не имеющий права на управление транспортом) на ВАЗ 21083 двигался по парковочной площадке возле здания № 4 по Южному шоссе со стороны Южного шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии полицейских, несовершеннолетний нарушил ПДД и допустил наезд на световую опору. В результате ДТП травмы получили и направлены на амбулаторное лечение водитель и его 17-летняя пассажирка.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области