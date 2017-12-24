В Тольятии Приора на переходе сбила 4-летнюю девочку
24 декабря 2017 22:02
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В результате ДТП 4-х летней девочке назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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