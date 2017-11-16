В Татарстане занялись заявлением о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве купола стадиона «Самара-Арена»
16 ноября 2017 11:54
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Сотрудники МВД Татарстана проводят доследственную проверку по факту заявления о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве купола стадиона «Самара-Арена». Об этом 63.ru сообщили представители ведомства.
— Сейчас наши сотрудники проверяют доводы, указанные в заявлении. По итогам проверки будет принято решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или нет, — сообщили в МВД Татарстана.
Напомним, что разбирательство ведут в Татарстане, так как генеральным подрядчком строительства стадиона «Самара-Арена» выступает казанская компания — ПСО «Казань». Заявление в полицию же написал главный субподрядчик организации — «Татдорстрой». Для монтажа металлоконструкций купола «Татдорстрой» нанимал компанию из Подмосковья.
— «Татдорстрой» перечислил организации свыше 2,6 млрд рублей, но компания отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллионов рублей. При этом «Татдорстрой» напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы, — заявляли в ПСО «Казань».
Известно, что сейчас компания, которая монтировала металлоконструкции, инициировала процедуру банкротства. Поводом для этого стало обращение некой организации, которая просила вернуть долг в 492 тысячи рублей. Судебный процесс проходил в порядке упрощенного производства. Еще один иск в отношении этой банкротящейся компании рассматривает арбитражный суд Москвы. Он касается налоговой задолженности в размере 66 млн рублей.
В ПСО «Казань» заявляют, что для завершения строительства купола пришлось привлекать дополнительные силы. На данный момент купол стадиона освободили от временных опор. Достроить спортобъект должны до конца года. Во время последнего визита представители FIFA высказывали обеспокоенность отставанием подрядчика от графика. В то же время они заявили, что сталкивались с подобными проблемами и в других странах. У подрядчика просто нет выбора — только достроить стадион.
На стадионе осталось смонтировать кровлю, завершить отделку внутренних помещений и обустроить футбольное поле. Чтобы закрыть последний от дождя, подрядчик решил натянуть брезент. Это позволит в любую погоду выполнять работы по устройству основания поля, а затем и газона.
Специалисты будут использовать итальянский рулонный газон. Его будут прошивать специальными нитями через каждые два сантиметра.
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