В Татарстане 18 студентов отравились после распыления духов с AliExpress
5 октября 2018 18:30
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«Произошло массовое ингаляционное отравление подростков неизвестным веществом. 18 человек были доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы», — рассказали в министерстве здравоохранения республики, отметив, что состояние отравившихся оценивают как средней степени тяжести.
По факту отравления подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности), рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК).
«По предварительным данным, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения», — отметили в СК. Там также уточнили, что все пострадавшие — студенты Арского педагогического колледжа. Правоохранители взяли пробы воздуха на месте происшествия.
«Студенты второго курса, 2001–2002 годов рождения, жаловались на тошноту, рвоту, головокружение», — рассказал ТАСС главврач Арской центральной районной больницы Тальгат Багаутдинов.
Издание «Казанский репортер» со ссылкой на источники сообщает, что ставшие причиной отравления духи были куплены одной из студенток на AliExpress.
Позже факт покупки духов на AliExpress подтвердила ТАСС директор Арского педагогического колледжа Гульнара Гарипова. Она уточнила, что все пострадавшие учились по специальности «Дошкольное образование».
«Выяснилось, что флакон духов был куплен на AliExpress за 50 руб. Во время урока психологии часть класса почувствовала себя плохо, после чего мы вызвали скорую помощь», — пояснила директор. Она добавила, что общалась со студентками после госпитализации, все они сообщили, что чувствуют себя удовлетворительно.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bb7587d9a7947d4d489def3
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