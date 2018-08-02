В Таиланде бизнесмен из ревности застрелил королеву красоты на глазах у туристов
2 августа 2018 23:14
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В Таиланде в провинции Чонбури на глазах у туристов застрелили 20-летнюю экс-королеву красоты Павину Нэмьюэнгрук и её лучшего друга, которые отмечали день рождения девушки. Как сообщает The Sun, правоохранители разыскивают 43-летнего Панью Ингана — владельца гоу-гоу-бара на Пхукете, где Павина ранее работала танцовщицей.
По предварительным данным, причиной убийства послужило то, что девушка отказала бизнесмену и не захотела выйти за него замуж.
Мужчина подумал, что Павина отдыхает вместе со своим молодым человеком, и пошёл на преступление из ревности, хотя её друг, с которым девушка была знакома с самого детства, был геем.
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