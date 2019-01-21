В ТЦ "Мега"сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 530 человек
21 января 2019 21:14
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, эвакуированы были 530 человек.
Сотрудники МЧС провели разведку в здании.
Выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным.
В 18.32 был дан отбой эвакуации.
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