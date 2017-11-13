В Центральном районе Тольятти сгорел частный дом
13 ноября 2017 19:17
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Горел частный дом на площади 100 квадртных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 16:53, пожар ликвидирован в 17:04.
— В пожаре погиб мужчина, — рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям по Самарской области.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: Происшествия Тольятти
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