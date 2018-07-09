В ТРК «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация: из здания вывели 1,5 тысячи человек

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"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, всех быстренько вывели!", - написала девушка, которая в этот момент находилась в ТРК.Известно, что сигнализация сработала на четвертом этаже «Вива Лэнда», в крыле, где находится фуд-корт. По версии очевидцев, в одной из многочисленных точек общепита загорелось масло. В молле находились 1,5 тысячи человек, они оперативно вышли на улицу. В здании работают пожарные, а около него дежурят кареты «скорой помощи».Фото: youtube.com