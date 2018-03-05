В Сызранском районе водитель грузовика на "встречке" столкнулся с двумя ВАЗовскими авто, погиб один из водителей 

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В Сызранском районе водитель грузовика на "встречке" столкнулся с двумя ВАЗовскими авто, погиб один из водителейСегодня в 15:30 в Сызранском районе мужчина, управляя грузовой автомашиной «Ford», двигался по автодороге "Урал - Сызрань1". По предварительной информации полицейских, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Лада Гранта» и «Ваз 2114».В результате ДТП водитель «Лады Гранта», мужчина 1992 года рождения скончался на месте происшествия, водитель «Ваз 2114», мужчина 1986 года рождения и его пассажир – мужчина 1967 года рождения были госпитализированы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области