В Сызранском районе водитель «Subaru Legacy» на "встречке" столкнулся с «Лада Грантой», пострадали два человека

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По предварительной информации полицейских, на 7 км данной автодороге, водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Лада Гранта», двигавшейся во встречном направлении.В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Лада Гранта», который был госпитализирован с травмой ноги, и пассажир автомашины «Subaru Legacy» - девушка 1990 года рождения. Она получила травму груди, после оказания медицинской помощи ей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области