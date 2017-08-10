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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызранском районе утонул подросток 14 лет, его затянуло в яму обратным течением

10 августа 2017 12:41
205
В Сызранскм районе утонул подросток 14 лет, его затянуло в яму обратным течением Спасатели достали его тело.
Спасатели достали его тело.

9 августа на пляже Пески, в протоке Рождественская Воложка, около поселка Усинский купались дети. Переплывали с одного берега заводи до другого. Длина заводи составляет 15 метров. На песчаной отмели заводи есть яма глубиной 2,5-3 метра. Один из детей 2003 года рождения, не умеющий плавать, решил в воде перейти по мелководью от одного берега к другому. Оступившись, он потерял дно и начал тонуть. Очевидцы вызвали спасателей.

В 16.27 к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд специального назначения. Отработав светлое время суток, руководителем водолазных работ было принято решение продолжить поиски на следующий день. 10 августа в 08.15 водолазы продолжили поисковые работы на месте происшествия. Около пляжа наблюдается обратное течение. Яма находится на завихрении течений. После ямы глубина уменьшается, а затем идет свал до шести метров. Утонувший находился в яме на глубине трех метров, куда его затянуло обратным течением. 10 августа в 10.32 водолазные поиски на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.


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