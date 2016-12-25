В Сызранском районе у жителя поселка Междуреченск изъяли марихуану

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По словам подозреваемого, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. В настоящее время по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины наркотик. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.