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В Сызранском районе у жителя поселка Междуреченск изъяли марихуану
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызранском районе у жителя поселка Междуреченск изъяли марихуану

25 декабря 2016 14:22
119
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Сызрани получили оперативную информацию о том, что житель поселка Междуреченск может хранить у себя наркотическое средство. В ходе осмотра его места жительства  стражи правопорядка обнаружили и изъяли марихуану (120,3 грамма).

По словам подозреваемого, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. В настоящее время по статье  «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины наркотик. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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