В Сызранском районе столкнулись 4 грузовика и "Гранта", тело водителя из покореженного легкового автомобиля доставали спасатели

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В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные механические повреждения.Водитель отечественного автомобиля погиб.В 03.55 для деблокирования водителя легкового автомобиля к месту происшествия был направлен спасательный отряд Сызрани. При проведении аварийно-спасательных работ спасатели использовали гидравлические кусачки и разжим. В 05.20 все работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области