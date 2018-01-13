В Сызранском районе сотрудники ГИБДД задержали пешехода с пакетом марихуаны

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Сотрудники органов внутренних дел приняли решение провести личный досмотр мужчины. В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили и изъяли у него пакет с марихуаной массой 27,04 граммов.Задержанным оказался житель Сызрани 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная версия сотрудниками правоохранительных органов проверяется.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области