В Сызранском районе сгорел гараж на 50 кв. метрах

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Поздно вечером 1 мая по адресу: м.р. Сызранский, с. Кошелевка, пер. Южный, произошел пожар. Горел гараж на площади 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.