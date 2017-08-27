В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка

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В Самарской области пропала Колесникова (Михеева) Анастасия Николаевна, 84 года.26 августа вышла из дома в п.Варламово Сызранского района около 16 часов, с тех пор местонахождение неизвестно.Приметы: 160 см, телосложение среднее, волосы седые, стрижка,глаза серо-голубые.Была одета: кофта серая на пуговицах с длинным рукавом, платье желто-коричневое, галоши.Женщина дезориентирована, нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковой группе "Лиза Алерт".Дежурный координатор 89053035717.