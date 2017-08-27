В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка
27 августа 2017 10:55
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В Самарской области пропала Колесникова (Михеева) Анастасия Николаевна, 84 года.
26 августа вышла из дома в п.Варламово Сызранского района около 16 часов, с тех пор местонахождение неизвестно.
Приметы: 160 см, телосложение среднее, волосы седые, стрижка,глаза серо-голубые.
Была одета: кофта серая на пуговицах с длинным рукавом, платье желто-коричневое, галоши.
Женщина дезориентирована, нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковой группе "Лиза Алерт".
Дежурный координатор 89053035717.
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