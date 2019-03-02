В Сызранском районе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей

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В 22:03 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей ПСО Сызрани.Водитель одного из грузовиков был зажат в кабине автомобиля.Спасатели использовали гидравлический инструмент для деблокирования пострадавшего.В 22:55 мужчина в тяжелом состоянии был передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области