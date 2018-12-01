В Сызранском районе подросток пострадал под колесами "шестерки"

75

При объезде препятствия он совершил выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, который двигался без светоотражающих элементов в попутном направлении по левому краю проезжей части, навстречу движению транспортным средствам.В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.Водитель автомобиля доставил пострадавшего в медицинское учреждение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД СО.Фото: пресс-служба ГУ МВД СО