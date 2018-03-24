В Сызранском районе пенсионер лишился хранившихся в доме денег, забыв закрыть дверь

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На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проник в него без взлома, просто открыв входную дверь. Как выяснилось позже, хозяин по невнимательности оставил своё жилище незапертым.Стражи правопорядка установили личность подозреваемого - им оказался местный житель 1965 года рождения, ранее не судимый.В результате слаженных действий сотрудников уголовного розыска вор был задержан. Мужчина признался в совершении преступления. Выяснилось, что на похищенные деньги он пропил.По данным сотрудников ОВД, грабитель является приятелем потерпевшего и ранее не раз бывал в его доме. По имеющимся данным, мужчина знал, что заявитель хранит деньги в одном из шкафов и, воспользовавшись беспечностью знакомого, похитил их.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.