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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызранском районе на трассе М5, при лобовом столкновении с большегрузом МАН, "Гранту" разорвало на 2 части

21 ноября 2018 18:13
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Водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести и был зажат в салоне своего автомобиля.
21 ноября в Сызранском районе на 897 км трассы М5 произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Лада Гранта и большегруза МАН.

От удара автомобиль ВАЗ разорвало на 2 части.

В момент аварии в автомобилях находились только водители.

Водитель большегруза от госпитализации отказался, а водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести и был зажат в салоне своего автомобиля.

Пострадавший находился в сознании.

На место происшествия выехали спасатели ПСО Сызрани для деблокирования пострадавшего.

С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя Гранты и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Центральную городскую больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

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