В Сызранском районе на трассе М5, при лобовом столкновении с большегрузом МАН, "Гранту" разорвало на 2 части
21 ноября 2018 18:13
277
От удара автомобиль ВАЗ разорвало на 2 части.
В момент аварии в автомобилях находились только водители.
Водитель большегруза от госпитализации отказался, а водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести и был зажат в салоне своего автомобиля.
Пострадавший находился в сознании.
На место происшествия выехали спасатели ПСО Сызрани для деблокирования пострадавшего.
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя Гранты и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Центральную городскую больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 ноября 2018 18:32
По версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил с собой. Закон
169
21 ноября 2018 18:22
Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих... Закон
110
21 ноября 2018 18:04
За автомобиль, согласно материалам уголовного дела, подозреваемый получил более 2 млн рублей. Закон
133
21 ноября 2018 17:05
Молодой человек несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы и решил продолжить свой криминальный промысел. Закон
161
21 ноября 2018 16:44
Обвиняемый расправился с местной жительницей после того, как между ними возникла ссора на фоне внезапной личной неприязни. Закон
170
21 ноября 2018 15:12
С владельцев «Тольяттиазота» может быть взыскан многомиллиардный ущерб. Закон
196
20 ноября 2018 22:03
И к штрафу в 200 000 рублей. Закон
388
Происшествия
21 ноября 2018 18:13
Водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести и был зажат в салоне своего автомобиля. Происшествия
260
21 ноября 2018 17:55
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Происшествия
169
21 ноября 2018 16:54
Полицейские установили, что злоумышленник несколько часов избивал потерпевшую и совершал с ней действия сексуального характера. Происшествия
6174
Криминал
21 ноября 2018 13:20
Он предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы Криминал
220
21 ноября 2018 10:10
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Криминал
209
20 ноября 2018 12:17
Изготовленные видеоматериалы мужчина выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы. Криминал
520
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
436
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
404
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
876
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
963
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
921
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
947
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
794
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
802
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1217
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1579
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1634
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2766
Мероприятия