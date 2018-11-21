В Сызранском районе на трассе М5, при лобовом столкновении с большегрузом МАН, "Гранту" разорвало на 2 части

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От удара автомобиль ВАЗ разорвало на 2 части.В момент аварии в автомобилях находились только водители.Водитель большегруза от госпитализации отказался, а водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести и был зажат в салоне своего автомобиля.Пострадавший находился в сознании.На место происшествия выехали спасатели ПСО Сызрани для деблокирования пострадавшего.С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя Гранты и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Центральную городскую больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.